Positivi al coronavirus in Veneto di nuovo sotto i 50mila, meno di 900 in ospedale

Sono tornati nuovamente sotto i 50mila i veneti attualmente positivi al coronavirus. Un calo importante, registrato nelle ultime 24 ore anche nel Veronese.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 4 Gennaio 2022

Tra le 8 del mattino del 3 gennaio e le 8 di questa mattina, nel Veronese sono stati segnalati 333 nuovi casi di contagio da coronavirus, 495 negativizzazioni e 2 decessi per Covid-19. I veronesi attualmente positivi sono 3.543 e di questi i ricoverati in ospedale sono 126 (-13 rispetto a ieri).

In Veneto, invece, i positivi al virus sono oggi 49.804, fra i quali ci sono 836 ricoverati in area non critica (-2 rispetto a ieri) e 43 ricoverati in terapia intensiva. I nuovi test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 2.332, le guarigioni sono state 2.716 ed i decessi per Covid-19 sono stati 11.