Coronavirus, 3 morti nelle ultime 24 ore in Veneto. Nessuno nel Veronese

Va concludendosi una settimana senza grandi novità sul fronte Covid in Veneto. Da lunedì scorso, la regione conta più o meno lo stesso numero di positivi, ma con meno pazienti Covid negli ospedali.

In provincia di Verona nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi riconducibili al coronavirus, ma ci sono stati 78 nuovi contagi e 37 guarigioni. I veronesi oggi positivi sono 741, di cui 21 ricoverati in ospedale.

In tutto il Veneto, i morti per Covid-19 nelle ultime 24 sono stati 3, le nuove infezioni da coronavirus sono state 593 e le negativizzazioni sono state 102. I veneti oggi positivi sono 16.682, di cui 261 ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva.