Covid, ultimo bollettino del 2022: 3.763 veronesi positivi, di cui 145 in ospedale

Il 2022 si chiude con un numero di positivi al coronavirus in aumento in Veneto, ma non nel Veronese. E con un numero di pazienti Covid negli ospedali in diminuzione.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 31 dicembre 2022

L'ultimo bollettino dell'anno segnala 3.763 positivi al coronavirus in provincia di Verona (-20 da ieri), di cui 145 ricoverati in ospedale (-1 rispetto a ieri). Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina ci sono stati 374 nuovi test positivi al virus, 392 negativizzazioni e 2 decessi per Covid-19.

In tutta la regione, invece, i positivi sono in aumento. Questa mattina, alle 8, erano 50.803 (+632 da ieri) ma rispetto a ieri i positivi ricoverati in ospedale sono 28 in meno (871 in area non critica e 38 in terapia intensiva). I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 3.044, i decessi per Covid-19 sono stati 5 e le guarigioni sono state 2.407.