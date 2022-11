Vicino il ritorno sopra i mille pazienti Covid ricoverati negli ospedali veneti

Crescono ancora, anche se con un ritmo lento, i positivi al coronavirus in Veneto. Mentre, in proporzione, crescono più rapidamente i pazienti Covid negli ospedali regionali. E anche per questo la Regione è tornata a raccomandare l'uso delle mascherine in caso di assembramento.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 30 novembre 2022

Nel Veronese sono stati 963 i contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore e sono 6.959 (+100 da ieri) i veronesi che oggi risultano positivi al virus. Dalle 8 di ieri mattina, i morti per Covid-19 sono stati 3 (e da inizio pandemia sono stati 3.297). E le guarigioni, da ieri, sono state 860. Ma negli ospedali veronesi crescono ancora i pazienti Covid: oggi sono 183 (+2 da ieri).

In tutta la regione sono stati 5.334 i tamponi positivi refertati dalle 8 di ieri. I veneti oggi positivi sono saliti a 61.732 (+96 da ieri) mentre i negativizzati sono in tutto 2.470.274 (+5.228 da ieri). Le morti per Covid-19 accertate in Veneto da inizio pandemia sono 15.960 (+10 in 24 ore) ed i positivi ricoverato in ospedale sono 934 (+26 da ieri) in area non critica e 41 (+6 da ieri) in terapia intensiva.