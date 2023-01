Nessun decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore, positivi al virus in calo

Pochi test eseguiti e quindi poche nuove infezioni accertate in quest'ultimo fine settimana. In Veneto i positivi al coronavirus sono diminuiti nelle ultime 48 ore, ma potrebbe essere un effetto legato al weekend. Nei prossimi giorni sarà possibile scoprire se c'è effettivamente una nuova diffusione del virus oppure se è ancora in corso una fase di stabilità.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 30 gennaio 2023

Dalle 8 di domenica mattina alle 8 di oggi, in provincia di Verona sono stati accertati 20 nuovi casi di positività al coronavirus, 70 guarigioni e nessun caso di decesso per Covid-19. I veronesi oggi positivi al coronavirus sono quindi scesi a 646, fra cui 6 ricoverati in terapia intensiva e 30 in area non critica.

In Veneto, le cifre registrate nelle ultime 24 ore sono state: 152 nuovi positivi, 611 guarigioni e nessun decesso per Covid-19. I veneti oggi positivi al virus sono 16.132, di cui 305 ricoverati in area non critica e 20 in terapia intensiva.