Pazienti Covid, 4 in meno nel Veronese e 5 in meno in tutta la regione in 24 ore

Meno di 5mila in provincia di Verona e meno di 50mila in tutto il Veneto. Continua la discesa dei cittadini attualmente positivi al coronavirus ed anche la loro presenza negli ospedali diminuisce di giorno in giorno. La fase di remissione del virus non si arresta, ma ancora non si avverte in maniera decisa nelle terapie intensive.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 3 novembre 2022

Sono scesi da 5.180 a 4.930 i veronesi attualmente positivi al virus. A questo gruppo si sono aggiunti nelle ultime 24 ore 706 nuovi contagiati, ma ne sono usciti 956. I guariti da ieri sono stati 955 e da inizio pandemia sono diventati 424.111. Un positivo è invece morto nelle ultime 24 ore, portando le vittime totali di Covid-19 a Verona a 3.262. Infine, negli ospedali veronesi, ci sono 4 pazienti Covid in meno rispetto a ieri.

Sono invece 49.916 i veneti oggi positivi al coronavirus, di cui 679 ricoverati in area non critica e 34 ricoverati in terapia intensiva. I positivi sono diminuiti in 24 ore dai 50.656 di ieri ed anche i pazienti Covid ieri erano 5 in più rispetto a oggi. I contagiati dal virus in tutta la regione da ieri sono stati 5.187. I morti per Covid-19 in Veneto da inizio pandemia sono saliti a 15.747 ed i guariti sono diventati 2.366.061.