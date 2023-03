Diffusione del coronavirus accenna rallentamento in Veneto

In Veneto, la diffusione del coronavirus accenna un rallentamento. Dopo giorni di leggero ma costante aumento, il numero dei positivi al virus alterna momenti di crescita ad altri di decrescita. Alternanza che si nota anche nelle ospedalizzazioni per Covid-19.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 3 marzo 2023

In provincia di Verona, nelle ultime 24 ore il numero complessivo dei positivi al coronavirus è sceso ma è aumentato il numero dei pazienti Covid. Invariato a 3.388 da inizio pandemia, il dato dei morti causati dal virus. Alle 8 di questa mattina, i veronesi attualmente positivi erano 676. I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono stati 87. E le guarigioni sono state 117. Ed i positivi attualmente ricoverati negli ospedali scaligeri sono 25 in area non critica e 1 in terapia intensiva.

In Veneto, i cambiamenti dell'ultima giornata sono simili a quelli avvenuti nel Veronese. Il numero dei veneti attualmente positivi è sceso in un giorno da 17.474 a 17.204. Sono però cresciuti i positivi al virus ricoverati in ospedale: 326 in area non critica (+19 da ieri) 8 in terapia intensiva (+2 da ieri). I test positivi al coronavirus registrati dalle 8 di ieri mattina sono stati 708 in tutta la regione, 9 sono stati i decessi per Covid-19. E le negativizzazioni sono state 969.