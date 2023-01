Covid-19, dati in miglioramento. In un giorno 13 positivi in meno negli ospedali

Dopo un leggero peggioramento negli ultimi giorni dello scorso anno, i numeri sul coronavirus in Veneto tornano a migliorare. Rispetto a ieri, i positivi al virus sono diminuiti e sono calati anche i pazienti Covid negli ospedali regionali.

In provincia di Verona, i positivi al coronavirus sono attualmente 3.707, di cui 139 ricoverati in ospedale (129 in area non critica e 10 in terapia intensiva). Rispetto a ieri ci sono quindi 3 pazienti Covid in meno negli ospedali veronesi. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 546, i nuovi contagi 453 e 2 decessi per Covid-19.

Anche nel resto del Veneto, i positivi al coronavirus scendono rispetto a quelli segnalati alle 8 di ieri mattina. Oggi sono 50.199, di cui 838 ricoverati in area non critica (-16 da ieri) e 43 in terapia intensiva (+3 da ieri). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.020 nuovi contagi, 3.802 negativizzazioni e 11 decessi.