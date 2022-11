Covid-19 in Veneto, 61 ricoverati in più tra i positivi al virus in 24 ore

È durata il tempo di un weekend l'illusione di un'inversione di tendenza in questa nuova ondata di contagi da coronavirus in Veneto. Aumentano i test e i cittadini attualmente positivi al virus, ma soprattutto aumentano i pazienti Covid negli ospedali: +61 in tutta la regione in un giorno.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 29 novembre 2022

Dalle 8 di lunedì mattina ci sono stati 1.241 nuovi contagi da coronavirus in provincia di Verona, dove i cittadini attualmente positivi sono saliti a 6.859 (+93 da ieri). I veronesi negativizzati dal virus sono saliti a 439.235 (+1.147 da ieri) ed i morti per Covid-19 nel Veronese sono in totale ad oggi 3.294 (+1 da ieri). E crescono anche i pazienti Covid negli ospedali veronesi: i positivi al virus che occupano posti letto sono 4 in più di ieri (181 in totale).

In tutta la regione sono stati 7.248 i tamponi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 61.636 (+191 da ieri), quelli negativizzati sono 2.465.046 (+7.050 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 sono da inizio pandemia 15.950 in tutta la regione (+7 da ieri). Infine, negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al virus sono 908 in area non critica e 35 in terapia intensiva.