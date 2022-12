Positivi al coronavirus in aumento in Veneto, negli ospedali +78 pazienti Covid in un giorno

Con l'introduzione dei test Covid obbligatori per i viaggiatori arrivati dalla Cina si è rialzata l'allerta per il coronavirus in Italia. Si temono nuove varianti provenienti proprio dalla Cina, dove il virus sembra essere tornato aggressivo. In Veneto, la circolazione del coronavirus continua ad essere monitorata e l'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 29 dicembre, mostra un aumento dei veneti positivi e dei pazienti Covid negli ospedali. Aumento che per ora non si avverte in provincia di Verona.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 29 dicembre 2022

Nel Veronese, infatti, sono stati pochi i contagi accertati nelle ultime 24 ore (418). Un numero inferiore alle guarigioni (489). E sempre nell'ultima giornata un veronese è deceduto per Covid-19 (3.347 i morti causati dal virus nel Veronese da inizio pandemia). I veronesi oggi positivi sono così scesi a 3.831 (-72 da ieri) e sono 4 in meno di ieri i veronesi positivi al virus ricoverati in ospedale: 8 in terapia intensiva e 147 in area non critica.

In Veneto, invece, i positivi al virus sono aumentati. Ieri erano 48.296, oggi sono 49.140 (+844). I nuovi contagi accertati in 24 ore sono stati 3.197, le guarigioni 2.335 e 18 i decessi per Covid-19. Fra i 18 decessi delle ultime 24 ore, 11 sono avvenuti in ospedale, dove cresce il numero dei pazienti positivi: 890 in area non critica (+77 in un giorno) e 34 in terapia intensiva (+1 in un giorno).