Coronavirus, quasi 900 positivi ricoverati negli ospedali del Veneto

Anche in questo fine settimana il basso numero di tamponi eseguiti ha leggermente distorto la tendenza del coronavirus attualmente in atto in Veneto. I positivi al virus, infatti, sono diminuiti nelle ultimi 24 ore ma la tendenza è comunque alla crescita in questo periodo.

Sono stati 185 i tamponi positivi al coronavirus registrati nel Veronese dalle 8 di ieri mattina. Un numero molto basso rispetto alla media settimanale. I veronesi guariti dall'infezione nelle ultime 24 ore sono stati 282, mentre 2 sono stati i decessi per Covid-19 accertati da ieri (3.293 da inizio pandemia). Il numero dei veronesi oggi positivi al virus è dunque sceso a 6.766 (-99 da ieri), di cui 177 ricoverati in ospedale.

In tutto il Veneto i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati da ieri sono stati 1.164. I veneti oggi positivi al virus sono 61.445 (-950 da ieri). Le negativizzazioni nelle ultime 24 ore sono state 2.109 ed i decessi per Covid-19 sono stati 5 (15.943 quelli da inizio pandemia). Infine, i veneti oggi positivi al virus e ricoverati in ospedale sono 849 in area non critica (-4 da ieri) e 33 in terapia intensiva (+2 da ieri).