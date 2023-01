Coronavirus, positivi veneti in leggero aumento. In ospedale sono 324

Si muovono di poco e in una direzione infelice i dati sul coronavirus in Veneto. I positivi al virus sono in aumento e crescono anche i malati negli ospedali. Ancora è presto per averne conferma, però questa crescita potrebbe essere l'inizio di una tendenza opposta al diminuzione dei positivi registrata nelle ultime settimane.

In provincia di Verona non ci sono decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, ma i nuovi contagi sono stati 70 e le guarigioni sono state 53. I veronesi positivi al coronavirus sono quindi saliti a 767 (+17 da ieri) e tra di loro i ricoverati in ospedale rimangono 29.

In Veneto, invece, le morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state 2, le nuove infezioni sono state 594 e le guarigioni 352. I veneti positivi al coronavirus oggi sono 17.101, fra cui ci sono 308 ricoverati in area non critica e 16 ricoverati in terapia intensiva.