Veronesi positivi al coronavirus in aumento, ma diminuiscono i ricoverati

Si è aperta e si è chiusa nel fine settimana la parentesi favorevole sull'andamento del coronavirus in Veneto. Il maggior numero di tamponi eseguiti a partire da ieri ha mostrato la tendenza attualmente attiva in regione. Una tendenza che purtroppo vede in crescita costante i positivi al virus ed i pazienti Covid in ospedale.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 28 febbraio 2023

Dalle 8 di lunedì mattina alle 8 di oggi, in provincia di Verona non ci sono stati decessi connessi al coronavirus. I contagi accertati, però, sono stati 111 e le guarigioni sono state 94. I veronesi attualmente positivi al virus sono passati dai 665 di ieri ai 682 di oggi, ma i positivi ricoverati in ospedali sono scesi da 19 da 16 (tutti in area non critica).

In Veneto, nelle ultime 24 ore ci sono stati 869 nuovi test positivi al coronavirus, 3 decessi per Covid-19 e 506 negativizzazioni. I veneti oggi positivi al virus sono saliti a 16.918 e sono in crescita anche i pazienti Covid-19: 317 in area non critica (+13 da ieri) e 8 in terapia intensiva (dato invariato).