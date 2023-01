Coronavirus, positivi stabili a Verona e in Veneto anche tra i ricoverati

Dopo settimane di forti cambiamenti giornalieri, la realtà del coronavirus in Veneto si sta stabilizzando. Il numero dei positivi al virus non cala più e anche negli ospedali i posti letto occupati da pazienti Covid rimangono gli stessi.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 27 gennaio 2023

Alle 8 di ieri mattina, erano 750 i veronesi positivi al coronavirus. E alle 8 di questa mattina, sono sempre 750 i veronesi positivi al coronavirus. Cambia però il numero dei positivi ricoverati in ospedale: ieri erano 31, oggi sono 29 (4 in terapia intensiva e 25 in area non critica). I mutamenti delle ultime 24 ore sono stati: 55 nuovi positivi scoperti attraverso i test, nessun decesso per Covid-19 (3.380 da inizio pandemia) e 55 guarigioni accertate.

A livello regionale, dalle 8 di ieri mattina, ci sono stati 609 tamponi che hanno dato esito positivo al coronavirus; 7 decessi per Covid-19 e 609 guarigioni. I veneti oggi positivi al coronavirus sono scesi a 16.861, di cui 304 ricoverati in area non critica e 15 in terapia intensiva.