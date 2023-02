Covid-19 in Veneto, meno positivi in ospedale e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Come sabato 25, anche domenica 26 febbraio è stata una giornata in cui si sono registrati pochi cambiamenti sul Covid-19 in Veneto. In tutta la regione si stanno vivendo settimane di sostanziale stabilità nei numeri che fotografano la presenza del virus sul territorio. Stabilità che si fa più marcata nei fine settimana.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 27 febbraio 2023

Nelle 24 ore successive alla 8 di ieri mattina, in provincia di Verona non ci sono stati decessi connessi al Covid-19 ma solo 19 tamponi positivi al virus e 74 negativizzazioni. Si è dunque abbassato il numero dei veronesi positivi al virus, da 720 a 665. Fermo invece 19 i positivi ricoverati negli ospedali della provincia scaligera, tutti in area non critica.

Anche in Veneto, nessun decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di positività sono stati 110 e le negativizzazioni sono state 519. I veneti oggi positivi al virus sono 16.558 e fra di loro ci sono 304 ricoverati in area non critica e 8 ricoverati in terapia intensiva.