Covid-19 in Veneto, positivi in calo negli ospedali: -7 nelle terapie intensive

Nelle ultime 24 ore, si è alleggerito il peso dei pazienti positivi al coronavirus negli ospedali del Veneto, soprattutto nelle terapie intensive. Ci sono nove posti letto in meno occupati da pazienti Covid, anche se il numero dei positivi continua a salire.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 26 novembre 2022

Alle 8 di questa mattina, i veronesi attualmente positivi al virus erano 7.186 (+146 da ieri). I contagi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 736 e le guarigioni 588. I morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Veronese sono state 2 (3.290 da inizio pandemia). Mentre i pazienti Covid negli ospedali veronesi 3 in meno rispetto a ieri (179 in tutto).

In tutta la regione, i tamponi positivi ufficiali sono stati 4.732 e il numero dei veneti oggi positivi è salito a 63.910 (+1.006). I negativizzati da inizio pandemia sono diventati 2.450.910 (+3.711 da ieri). Ed i deceduti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 15.931 (+15 da ieri). Infine, negli ospedali, i pazienti positivi al virus in area non critica sono 862 (-2 da ieri) e quelli in terapia intensiva 27 (-7 da ieri).