Coronavirus: il dato sui positivi si alleggerisce, -6 pazienti Covid negli ospedali

Al termine di una settimana caratterizzata dall'aumento dei positivi al coronavirus e dei pazienti Covid negli ospedali veneti, il bollettino diffuso oggi dalla Regione mostra una tendenza contraria. Tendenza che però potrebbe essere giustificata dal minor numero di tamponi eseguiti nei weekend. Quindi sarà necessario attendere i report dei prossimi giorni per verificare se il virus si sta ancora diffondendo.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 26 febbraio 2023

In provincia di Verona, dalle 8 di sabato alle 8 di domenica mattina, sono stati registrati 37 nuovi positivi al virus, 129 negativizzazioni e nessun decesso per Covid-19. I veronesi oggi positivi al virus sono scesi a 720, di cui 19 ricoverati in area non critica e nessuno ricoverato in terapia intensiva.

In Veneto, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 351 nuovi contagi, 806 negativizzazioni e 0 decessi per Covid-19. I veneti attualmente positivi sono diminuiti, attestandosi a 16.967 e negli ospedali regionali ci sono 6 i pazienti Covid in meno tra i ricoverati. Il totale dei positivi al virus ricoverati in ospedale è di 306 in area non critica e 9 in terapia intensiva.