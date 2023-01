Scesi a 340 i pazienti Covid in Veneto e a 32 in provincia di Verona

Pur con un numero stabile di positivi al virus, la gestione del Covid-19 in Veneto resta comunque in miglioramento. Sono sempre di meno, infatti, i posti letto occupati dai pazienti Covid negli ospedali.

Dalle 8 di ieri mattina, nel Veronese ci sono stati 75 nuovi casi positivi al coronavirus, 54 negativizzazioni e nessun decesso per Covid-19. I veronesi oggi positivi al virus sono 731 (+21 da ieri) ed i positivi ricoverati negli ospedali della provincia sono 32 (-3 da ieri): 4 in terapia intensiva e 28 in area non critica.

In Veneto, i positivi al coronavirus oggi sono 16.768 (-1 da ieri), di cui 324 ricoverati in area non critica e 16 in terapia intensiva. I positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono 739, i decessi per Covid-19 sono stati 5 e le guarigioni sono state 735.