Covid-19, stabile numero di positivi in Veneto. Calano ancora i ricoverati

Gli ospedali del Veneto si svuotano ancora di pazienti positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 18 in meno i posti letto occupati da pazienti Covid. Mentre all'esterno degli ospedali, il numero dei positivi rimane stabile.

Scarica qui il bollettino sul coronavirus in Veneto del 24 gennaio 2023

In provincia di Verona ci sono stati 142 nuovi casi di positività al coronavirus dalle 8 di ieri mattina. Non sono stati segnalati casi di morte per Covid-19. E le guarigioni avvenute in 24 ore sono state 117. I veronesi oggi positivi al virus sono diventati 710, di cui 35 ricoverati in ospedale: 5 in terapia intensiva e 30 in area non critica.

In Veneto, i cambiamenti delle ultime 24 ore sono stati: 959 nuovi positivi al coronavirus, 14 decessi per Covid-19 e 832 negativizzazioni dall'infezione. I veneti oggi positivi al virus sono 16.769, fra cui ci sono 333 ricoverati in area non critica e 18 ricoverati in terapia intensiva.