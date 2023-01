Coronavirus in Veneto, la tendenza non cambia: positivi sempre in diminuzione

Anche questa mattina, 23 gennaio, la Regione Veneto ha diffuso il bollettino sulla presenza del coronavirus nelle varie province. Una presenza che intimorisce sempre meno, visti i numeri in continuo calo.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 23 gennaio 2023

In provincia di Verona, i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono 685 (-73 da ieri) e quelli ricoverati in ospedale sono 45: in terapia intensiva sono 4 ed in area non critica sono 41. Dalle 8 di ieri mattina, i nuovi contagi accertati sono stati 24, le guarigioni sono state 96 ed i decessi per Covid-19 sono stati 1.

I dati regionali vedono invece 16.656 veneti attualmente positivi al coronavirus, di cui 351 ricoverati in area non critica e 18 in terapia intensiva. I test positivi al virus refertati nelle ultime 24 ore sono stati 153, i decessi per Covid-19 accertati dalle 8 di ieri sono stati 2 e le guarigioni sono state 694.