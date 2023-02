Aumentano ancora i pazienti Covid negli ospedali veneti, ma non quelli gravi

Si sente anche in provincia di Verona, anche se in maniera più lieve, la nuova tendenza espansiva del coronavirus in Veneto. Il virus contagia sempre più, anche se a ritmi non paragonabili a quelli degli anni scorsi. E nelle camere degli ospedali cresce il numero dei pazienti Covid.

Sono passate altre 24 ore senza vittime del Covid-19 in provincia di Verona. I morti in tre anni di pandemia rimangono dunque 3.387. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 76 nuovi contagi e 59 guarigioni. I veronesi oggi positivi al virus sono quindi aumentati, diventando 734. E i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono passati dai 20 di ieri ai 21 di oggi, ma nessuno ricoverato in terapia intensiva.

In tutto il Veneto, i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 616, le guarigioni 422 e i decessi per Covid-19 sono stati 9. I veneti oggi positivi al virus sono diventati 16.891 ed i pazienti Covid in ospedale sono 317 in area non critica e 11 in terapia intensiva.