Meno di 20 pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Veneto, 4 nel Veronese

Sono meno di 50 ormai i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi. E meno di 400 quelli ricoverati negli ospedali del Veneto. La Regione resta vigile e diffonde ancora il bollettino sul Covid-19, ma il numero dei malati così come il numero dei contagiati sono in costante calo.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 22 gennaio 2023

Nelle 24 ore comprese tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, i tamponi risultati positivi nel Veronese sono stati 42 e le guarigioni sono state 181. Nessun decesso per Covid-19 è stato segnalato nell'ultima giornata in provincia di Verona, dove i positivi al virus sono complessivamente scesi a 758. Ed i veronesi positivi al virus ricoverati in ospedale sono 46: in terapia intensiva sono 4, in area non critica sono 42.

In tutto il Veneto, i test risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 373, le guarigioni sono state 1.217 ed i decessi per Covid-19 sono stati 4. I veneti oggi positivi al virus sono 17.199, tra cui ci sono 357 ricoverati in area non critica e 18 ricoverati in terapia intensiva.