Tornati sopra 300 i pazienti Covid negli ospedali veneti, 20 nel Veronese

Per altre 24 ore, le terapie intensive degli ospedali veronesi sono rimaste senza pazienti positivi al coronavirus. E per 24 ore, il virus non ha fatto vittime in provincia di Verona. Due buone notizie all'interno di un contesto regionale in fase di peggioramento. I positivi a Covid-19, infatti, aumentano. E cresce anche il bisogno di ospedalizzarli.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 22 febbraio 2023

In tre anni di pandemia, il coronavirus ha portato alla morte di 3.387 veronesi, numero fortunatamente invariato nelle ultime 24 ore. Dalle 8 di ieri mattina, però, in provincia di Verona sono stati eseguiti 89 test con esito positivo al coronavirus. Mentre le negativizzazioni sono state 56. I veronesi oggi positivi al virus sono dunque saliti a 717 e quelli ricoverati in ospedale sono 20, tutti in area non critica.

In tutto il Veneto, i tamponi positivi al coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 619. Le negativizzazioni sono state 485. Ed i decessi per Covid-19 sono stati 4. I veneti oggi positivi al virus sono 16.706, fra cui 298 ricoverati in area non critica e 12 ricoverati in terapia intensiva.