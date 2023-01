Covid-19, negli ospedali veneti scesi a 400 i positivi al virus ricoverati

Nelle ultime 24 ore, i numeri sulla presenza del coronavirus in Veneto sono cambiati di poco ma almeno sono cambiati in meglio. I cittadini oggi positivi al virus sono leggermente diminuiti, mentre più netto è il calo registrato negli ospedali dove i pazienti Covid sono poco più di 400.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto del 20 gennaio 2023

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi, in provincia di Verona ci sono stati 66 nuovi contagi da coronavirus accertati, 87 negativizzazioni e un decesso per Covid-19. I veronesi oggi positivi al virus sono scesi da 927 a 905 ed i positivi ricoverati in ospedali sono passati dai 59 di ieri a 52 di oggi.

In tutto il Veneto, invece, le infezioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 694, le guarigioni sono state 739 e i decessi per Covid-19 sono stati 8. I veneti oggi positivi al coronavirus sono 17.827 e quelli ricoverati in ospedale sono 408: in area non critica sono 386 e in terapia intensiva 22.