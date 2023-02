Nessun decesso per Covid-19 registrato nel fine settimana in Veneto

Nessun decesso per Covid-19 è stato registrato in Veneto nel fine settimana appena passato. I dati stabili del bollettino di ieri rimangono stabili anche in quello di oggi, in cui sono riportati i cambiamenti avvenuti dalle 8 di domenica mattina alle 8 di oggi.

Scarica qui il report sul Covid in Veneto del 20 febbraio 2023

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Verona ci sono stati 25 nuovi casi di positività al coronavirus e 84 negativizzazioni. I veronesi deceduti per Covid-19 rimangono 3.386, mentre i veronesi attualmente positivi scendono a 610 (-59 da ieri) ed i pazienti Covid negli ospedali della provincia di Verona rimangono 18 in area non critica e uno in terapia intensiva.

In Veneto, invece, ci sono stati 121 nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore, mentre le negativizzazioni sono state 553. I morti per Covid-19 in Veneto rimangono 16.637. I veneti oggi positivi sono 16.166, di cui 272 ricoverati in area non critica e 11 in terapia intensiva.