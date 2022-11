Covid-19, positivi in diminuzione. Un morto in 24 ore nel Veronese, due in Veneto

Anche con i numeri bassi del giorno di festa non cambia l'andamento del coronavirus in Veneto. I contagi rilevati ieri, 1 novembre, sono stati pochi anche perché tendenzialmente nei giorni festivi si eseguono meno test. Le guarigioni, invece, continuano ad essere tante come tante sono state le dimissioni dei pazienti Covid dagli ospedali.

Scarica qui il bollettino aggiornato al 2 novembre 2022 del Covid-19 in Veneto

Dalle 8 del mattino dell'1 novembre alle 8 di questa mattina sono stati 149 i veronesi che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. E nello stesso arco di tempo un positivo è deceduto (saliti dunque a 3.261 i morti per Covid-19 nel Veronese da inizio pandemia) e 271 sono i positivi che si sono negativizzati. Sono quindi scesi a 5.180 i veronesi attualmente positivi al virus, di cui 140 ricoverati in ospedale.

In tutta la regione sono stati 1.099 i contagi scoperti nelle ultime 24 ore, ma i veneti attualmente positivi sono scesi a 50.656 (ieri erano 51.223) ed i positivi ricoverati negli ospedali della regione sono scesi a 718 (-6 rispetto a ieri e oggi così suddivisi: 790 in area non critica e 28 in terapia intensiva). I morti per Covid-19 in Veneto sono 15.722 da inizio pandemia (+2 da ieri) e sempre da inizio pandemia i guariti sono saliti a 2.360.159.