Covid-19 in Veneto, situazione quasi inalterata in 24 ore. E zero decessi

Il quotidiano controllo del coronavirus in Veneto, testimoniato dai bollettini emessi alle 8 di ogni mattina, mostra in questo periodo un'evoluzione molto lenta della circolazione del virus. Il numero dei contagi giornalieri è relativamente basso, anche se i veneti positivi al virus sono il leggero aumento. Ed ancor più basso è il numero delle ospedalizzazioni per Covid.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 2 marzo 2023

Nelle ultime 24 ore, pochi sono stati i cambiamenti in provincia di Verona. Non ci sono stati decessi per Covid-19 ed i positivi ricoverati in ospedale sono sempre 21. I nuovi contagi registrati dalle 8 di ieri mattina sono stati 43 ed i veronesi attualmente positivi sono 706.

Anche in Veneto, non ci sono stati decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore. E il numero dei pazienti Covid in ospedale è sceso a 313 (6 in terapia intensiva e 307 in area non critica). I veneti che hanno scoperto di essere positivi al virus dalle 8 di ieri mattina sono stati 331, mentre i veneti che sono attualmente positivi sono in tutto 17.474.