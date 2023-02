Stabili intorno a 700 i veronesi positivi al coronavirus ma in ospedale sono 26

Non c'è nessuna nuova tendenza sull'andamento del coronavirus in Veneto. Il numero dei positivi al virus è stabile da giorni e tra di loro i ricoverati in ospedale diminuiscono.

Nel Veronese sono 702 (-2 da ieri) i positivi al coronavirus contati alle 8 di questa mattina. E i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono 26, rispetto a ieri sono 4 in meno: 3 in terapia intensiva e 23 in area non critica. Nelle ultime 24 ore, i tamponi risultati positivi al virus sono stati 69, un positivo è deceduto e 70 positivi si sono negativizzati.

In Veneto, invece, i dati delle ultime 24 ore sono stati: 619 nuovi positivi, 2 decessi per Covid-19 e 502 guarigioni dall'infezione. I veneti oggi positivi al virus sono 46.432, di cui 285 ricoverati in area non critica e 16 in terapia intensiva.