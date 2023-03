Covid-19 negli ospedali, i pazienti positivi sono 294 in Veneto e 14 nel Veronese

Si ripete anche in questo weekend la configurazione registrata nelle scorse settimane dai bollettini sul coronavirus della Regione Veneto. Ancora una volta, si è visto il numero dei positivi al virus aumentare dal lunedì e al venerdì per poi diminuire a partire dal sabato, quando si realizzano meno test.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 19 marzo 2023

Dalle 8 del mattino di sabato alle 8 di questa mattina, i tamponi con esito positivi al coronavirus nel Veronese sono stati 47. I veronesi attualmente positivi al virus sono 688. I deceduti in provincia di Verona per Covid-19 da inizio pandemia sono 3.390 ed il numero dei guariti dall'infezione è salito nelle ultime 24 ore a 469.236. Infine, i positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi sono 14, due in più rispetto ai 12 di ieri.

In regione Veneto ci sono stati 305 tamponi positivi al coronavirus nella ultime 24 ore, ma i veneti attualmente positivi sono scesi a 17.512. Nel territorio regionale, i morti per Covid-19 finora sono stati 16.716 ed in negativizzati sono stati 2.666.892 da febbraio 2020. E negli ospedali regionali, il numero dei positivi ricoverati è salito a 294 (+4 da ieri), di cui 286 in area non critica e 9 in terapia intensiva.