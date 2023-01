Covid-19, numeri stabili in Veneto ma calano i positivi ricoverati in ospedale

Sul coronavirus in Veneto, nuovo segnale in controtendenza nel bollettino di oggi, 19 gennaio. Sembrano terminate le settimane in cui i positivi al virus diminuivano costantemente. I segnali di questi ultimi giorni potrebbero indicare una situazione di stabilità, con lievi oscillazioni tra i numeri dei contagiati. Migliore, invece, è l'andamento negli ospedali, dove i pazienti Covid occupano sempre meno posti letto.

Scarica qui il bollettino sul coronavirus in Veneto del 19 gennaio 2023

In provincia di Verona, i nuovi casi di positività al virus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati 111, le guarigioni sono state 132 ed i decessi per Covid-19 sono stati 3. I veronesi oggi positivi al virus sono scesi a 927 e quelli ricoverati in ospedale sono 59.

In tutta la regione, invece, i positivi al coronavirus sono aumentati rispetto a ieri. Alle 8 di questa mattina se ne contavano 17.880 (ieri erano 17.839), fra cui 413 ricoverati in area non critica e 26 ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi accertati sono stati 766, le guarigioni 720 ed i decessi per Covid 5.