Coronavirus in Veneto: positivi in calo, 14 decessi nelle ultime 24 ore

Il leggero innalzamento dei positivi al coronavirus registrato ieri in Veneto è stato una parentesi breve all'interno di una tendenza alla decrescita che non si è fermata. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione, i veneti attualmente positivi al virus risultano ancora in diminuzione. Ed anche negli ospedali i pazienti Covid sono sempre meno.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 18 gennaio 2023

In provincia di Verona, dalle 8 di ieri mattina sono stati segnalati 108 nuovi casi di positività al coronavirus e 144 negativizzazioni. Fermi inoltre a 3.374 i decessi per Covid-19 da inizio pandemia. I veronesi oggi positivi al virus sono scesi a 951 e fra questi i ricoverati in ospedale sono 61.

In Veneto, alle 8 di questa mattina sono stati contati 17.839 cittadini positivi al coronavirus, di cui 425 ricoverati in area non critica e 24 in terapia intensiva. I casi di positività scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 859, ma le guarigioni sono state 1.110 e 14 i decessi per Covid-19.