Covid-19 in Veneto, il virus contagia ancora ma ospedalizza meno

Il bollettino sul coronavirus diffuso oggi, 17 marzo, dalla Regione mostra ancora uno sviluppo del virus poco preoccupante in Veneto. I cambiamenti registrati nelle ultime 24 ore sono piccoli e non indicano peggioramenti allarmanti.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 17 marzo 2023

Dalle 8 di ieri mattina, i test positivi al coronavirus registrati in provincia di Verona sono stati 63, le negativizzazioni sono state 49 e non ci sono stati decessi per Covid-19. I veronesi oggi positivi al virus sono diventati 689, di cui 12 ricoverati in ospedale in area non critica.

In Veneto, le ultime 24 ore hanno fatto registrare 478 nuovi positivi al coronavirus, 456 negativizzazioni e 3 decessi per Covid-19. I veneti attualmente positivi al coronavirus sono 17.584 e fra di loro i ricoverati sono 287 in area non critica e 9 in terapia intensiva.