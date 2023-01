Pazienti Covid negli ospedali del Veneto scesi sotto i 500, nel Veronese 63

Alle 8 di questa mattina, 17 gennaio, i positivi al coronavirus risultano in leggero aumento rispetto a ieri, ma non negli ospedali. I pazienti Covid ricoverati sono scesi sotto i 500 in tutto il Veneto.

In provincia di Verona, i positivi al coronavirus sono oggi 987 (+36 rispetto a ieri), di cui 63 ricoverati in ospedale: 4 in terapia intensiva e 59 in area non critica. Nelle ultime 24 ore, le nuove infezioni sono state 190, le guarigioni sono state 153 e un decesso per Covid-19.

In Veneto, in 24 ore, ci sono stati 1.315 nuovi casi positivi al coronavirus, 1.052 negativizzazioni e 14 decessi per Covid-19. I veneti oggi positivi sono 18.104, tra cui 449 ricoverati in area non critica e 29 ricoverati in terapia intensiva.