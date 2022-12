Covid-19, contagi e guarigioni stabili in Veneto. Calano i positivi in ospedale

Sono piccoli gli spostamenti giornalieri tra i positivi al coronavirus in Veneto. In questo periodo, dunque, nuovi contagi e guarigioni sostanzialmente si bilanciano, mentre c'è un utile squilibrio negli ospedali regionali dove i positivi al virus diminuiscono.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto aggiornato al 17 dicembre 2022

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, nel Veronese ci sono stati 486 nuovi casi di positività al coronavirus, 2 decessi per Covid-19 e 476 negativizzazioni. Attualmente risultano quindi positivi al coronavirus 5.410 veronesi (+8 rispetto a ieri), di cui 171 ricoverati in ospedale (-4 rispetto a ieri).

In tutta la regione, invece, sempre nelle ultime 24 ore ci sono stati 2.858 contagi da coronavirus, 14 morti per Covid-19 e 3.057 guarigioni dall'infezione. I veneti oggi positivi al virus sono 55.579 (-213 da ieri), tra cui ci sono 950 ricoverati in area non critica (-14 da ieri) e 37 ricoverati in terapia intensiva (-2 da ieri).