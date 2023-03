Nel Veronese 675 positivi al coronavirus. Fra questi solo 11 ricoverati in ospedale

Sono ridiscesi a 300 i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali del Veneto. Il virus circola, ma ospedalizza sempre meno. E in provincia di Verona, la situazione è tra le migliori della regione, con solo 11 pazienti Covid negli ospedali.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 16 marzo 2023

Negli ospedali veronesi sono ricoverati 11 positivi al coronavirus, 2 in meno rispetto a ieri e 0 in terapia intensiva. Mentre la somma dei positivi attualmente noti in provincia di Verona è salita a 675 (+26 da ieri). Nelle ultime 24 ore ci sono stati infatti 73 nuovi casi di positività al virus, 0 decessi per Covid-19 e 47 negativizzazioni.

I 300 positivi ricoverati negli ospedali del Veneto son 291 in area non critica (-11 da ieri) e 9 in terapia intensiva (+4 da ieri). Ai positivi in ospedale si aggiungono poi quelli non ricoverati, per un totale di 17.565 positivi in tutta la regione. Tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, i nuovi tamponi positivi sono stati 512, i decessi per Covid-19 sono stati 3 e le negativizzazioni sono state 387.