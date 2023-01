Coronavirus negli ospedali: 71 i positivi nel Veronese, 542 in tutta la regione

Sono meno di mille i positivi al coronavirus in provincia di Verona, meno di 18mila in tutto il Veneto. Ed anche negli ospedali, i pazienti Covid calano ancora. Il virus circola sempre meno, ma il monitoraggio della Regione Veneto continua.

I dati sul coronavirus registrati dalla Regione dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi indicano: 44 nuove infezioni, 3 decessi per Covid-19 e 164 guarigioni. I veronesi attualmente positivi al coronavirus sono quindi scesi da 1.074 a 951. E negli ospedali, i positivi al virus sono 3 in meno rispetto a ieri: 66 in area non critica e 5 in terapia intensiva.

In tutto il Veneto, i cambiamenti avvenuti nelle ultime 24 ore sono stati: 223 nuovi casi positivi al coronavirus, 7 decessi per Covid-19 e 1.223 negativizzazioni. I veneti oggi positivi sono quindi 17.855, di cui 509 ricoverati in area non critica e 33 in terapia intensiva.