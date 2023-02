Coronavirus in Veneto, sempre contenuto l'aumento dei positivi

In un giorno sono cambiati di poco ma in peggio i dati sul coronavirus in Veneto. La crescita dei positivi e dei pazienti Covid negli ospedali prosegue, pur mantenendosi contenuti e quindi poco preoccupante per il momento.

In provincia di Verona, un ricalcolo sui deceduti per Covid-19 ha portato ad una diminuzione del numero complessivo delle vittime del virus da inizio pandemia. Nel report di oggi, la cifra inserita in tabella è 3.386 (-1 da ieri). I nuovi tamponi positivi al virus registrati nelle ultime 24 ore sono stati 81, mentre le negativizzazioni sono state 46. I veronesi oggi positivi sono saliti a 681 e quelli ricoverati in ospedale sono 21.

Nel Veneto, i positivi al coronavirus oggi sono 16.352, di cui 260 ricoverati in area non critica e 14 in terapia intensiva. I positivi scoperti dalle 8 di ieri mattina sono stati 635 e i negativizzati sono stati 347. Infine, i morti da inizio pandemia di Covid-19 in tutta la regione sono saliti a 16.626.