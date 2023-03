Covid-19 in Veneto, fermo a 307 il numero dei positivi in ospedale

In 24 ore, parità tra nuovi accessi e dimissioni di pazienti Covid negli ospedali del Veneto. Alle 8 di questa mattina, i positivi ricoverati sono 307, esattamente come ieri. E negli ospedali veronesi sono 13.

Negli ospedali veronesi, dunque, non ci sono stati cambiamenti rispetto alla situazione fotografata alle 8 di ieri mattina. Sempre 13 i pazienti Covid e tutti in area non critica. Cambia invece il totale complessivo dei veronesi positivi al virus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 96 nuovi contagi, 66 negativizzazioni e nessun decesso per Covid-19. I veronesi oggi positivi sono dunque 649.

In Veneto, su 307 positivi ricoverati, quelli in terapia intensiva sono 5 e quelli in area non critica sono 302. In 24 ore, quindi, nessun cambiamento, ma tanti nuovi contagi. In un giorno i nuovi positivi sono stati 588, i decessi per Covid-19 sono stati 2 e le negativizzazioni sono state 511. I veneti oggi positivi sono 17.443.