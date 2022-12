Coronavirus, dati stabili. Nel Veronese 6 decessi nelle ultime 24 ore

Fluttuando leggermente da un giorno all'altro, indicano una certa stabilità i dati sul coronavirus in Veneto. Ieri mattina, 14 dicembre, i positivi al virus erano tornati a salire mentre dopo 24 ore la loro presenza è tornata in calo. E anche negli ospedali regionali non cambia di molto la presenza dei pazienti Covid.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 15/12/2022

I veronesi positivi al coronavirus alle 8 di ieri mattina erano 5.645 mentre questa mattina sono 5.437 (-208 in 24 ore). Nelle ultime 24 ore, infatti, ci sono stati 574 contagi accertati, 6 decessi per Covid-19 (3.328 da inizio pandemia) e 776 negativizzazioni (451.116 da inizio pandemia). E negli ospedali della provincia di Verona i pazienti positivi al coronavirus sono 176 (-1 da ieri).

In Veneto, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 3.609 nuovi contagi, 18 decessi per Covid-19 (16.156 da inizio pandemia) e 4.320 guarigioni (2.532.659 da inizio pandemia). I veneti oggi positivi sono dunque diminuiti fino ad arrivare a 56.118 (-729 da ieri), fra cui ci sono 970 ricoverati in area non critica (dato inviariato da ieri) e 44 ricoverati in terapia intensiva (+1 da ieri).