Covid-19, aumentano in un giorno i positivi in ospedale: +33 in Veneto

I pochissimi tamponi eseguiti durante lo scorso fine settimana hanno abbassato il numero dei nuovi contagi da coronavirus scoperti in Veneto. Nelle statistiche questo si è tradotto in un abbassamento dei veneti attualmente positivi al virus dopo giorni di crescita. Crescita che potrebbe riprendere in questa settimana con un maggior numero di test eseguiti.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 14 novembre 2022

Dalle 8 di domenica mattina alle 8 di questa mattina sono stati riportati 158 test positivi al coronavirus in provincia di Verona. Ma il numero dei veronesi oggi positivi è sceso a 5.116 (-57 in un giorno). In 24 ore ci sono stati, infatti, un decesso per Covid-19 (Sono 3.274 i veronesi morti a causa del virus da inizio pandemia) e 214 guarigioni. Infine, negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al coronavirus sono cresciuti dai 112 di ieri ai 129 di oggi.

L'andamento veronese viene ripetuto in grande in tutta la regione. I nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore sono stati 1.229, però questo non ha accresciuto il totale dei casi positivi attualmente attivi in regione (51.428, mentre ieri erano 51.811). I decessi per Covid-19 dalle 8 di ieri mattina sono stati 8 (mentre sono 15.825 da inizio pandemia) e le guarigioni sono 2.401.626 da febbraio 2020 e 1.604 da ieri. E negli ospedali sono 33 (30 in area non critica e 3 in terapia intensiva) i posti letto in più occupati da pazienti positivi al virus nelle ultime 24 ore.