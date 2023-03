Coronavirus: contagi rallentano nel Veronese, più alti a livello regionale

Si diffonde ancora il coronavirus in Veneto. Giorno dopo giorno, i dati del bollettino mostrano una crescita dei contagiati. Una crescita che non è uniforme tra le varie province ed il territorio scaligero al momento è tra quelli meno interessati dal virus.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 14 marzo 2023

Nelle ultime 24 ore, nel Veronese ci sono stati 86 nuovi contagi da coronavirus, un decesso per Covid-19 (3.389 i decessi totali) e 83 negativizzazioni. I veronesi oggi positivi sono diventati 619 ed i positivi in ospedale sono 13 (-7 da ieri e tutti in area non critica).

Più consistenti i cambiamenti avvenuti in regione dalle 8 di ieri mattina. I test positivi al coronavirus registrati in 24 ore sono stati 804, i decessi per Covid-19 sono stati 5 e le negativizzazioni sono state 539. I veneti oggi positivi sono 17.368, ma scende il numero dei positivi in ospedale: sono 302 in area non critica (-17 da ieri) e 5 in terapia intensiva (+1 da ieri).