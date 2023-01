Scesi a 20mila i veneti attualmente positivi al coronavirus, meno di 600 in ospedale

Sono scesi sotto i 600 i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali del Veneto, regione dove il numero complessivo dei positivi al virus è sceso intorno ai 20mila.

Nelle ultime 24 ore sono leggermente aumentati i veronesi oggi positivi al coronavirus. Alle 8 di questa mattina erano 1.332 (+59 da ieri). Di questi, i ricoverati in ospedale sono 80 (-4 da ieri), di cui 8 in terapia intensiva. Dalle 8 di ieri mattina, i nuovi contagi da coronavirus accertati sono stati 144 e le guarigioni 85. Fermo a 3.370 il numero dei morti per Covid-19 nel Veronese da inizio pandemia.

In tutta la regione, le cifre sul coronavirus delle ultime 24 ore sono: 829 nuovi contagi accertati, 5.417 guarigioni e 9 decessi per Covid-19. I veneti oggi positivi sono 20.575, di cui 544 ricoverati in area non critica e 38 in terapia intensiva.