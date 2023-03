Covid-19 in provincia di Verona, scesi a 20 i positivi ricoverati in ospedale

Nessun nuovo decesso per Covid-19 e positivi al virus in calo. Un altro fine settimana si è concluso con questi buoni dettagli statistici. Anche oggi, la Regione Veneto ha diffuso un bollettino sul coronavirus con cifre che non destano allarme soprattutto negli ospedali, dove i pazienti Covid diminuiscono ancora.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 13 marzo 2023

Dalle 8 di domenica mattina alle 8 di oggi, sono stati scoperti 22 veronesi positivi al coronavirus, mentre 66 si sono negativizzati. In provincia di Verona, dunque, gli attualmente positivi sono 617 e fra questi i ricoverati in ospedale sono 20, tutti in area non critica.

Nelle ultime 24 ore, in regione ci sono stati 107 nuovo casi accertati di contagio e 518 negativizzazioni. I veneti oggi positivi al virus sono scesi a 17.108 ed i pazienti Covid negli ospedali della regione sono 319 in area non critica (-8 da ieri) e 4 in terapia (-1 da ieri).