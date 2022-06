Covid-19: meno pazienti negli ospedali del Veneto, un morto nelle ultime 24 ore

I positivi al coronavirus in Veneto sono ancora in aumento. Una crescita modesta e per fortuna scollegata dagli ospedali dove invece il numero dei pazienti Covid è diminuito nelle ultime 24 ore. Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi, nessun decesso per Covid-19 in provincia di Verona e uno soltanto in tutta la regione.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 13 giugno 2022

Nel Veronese, 80 nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati nelle ultime 24 ore e così il totale dei tamponi positivi da inizio pandemia è salito a 324.665. I veronesi oggi positivi sono 3.276, ieri erano 3.232. Rimane fermo a 3.118 il numero dei decessi per Covid-19 mentre i guariti sono diventati 318.271. Infine, non cambia il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi: 50, di cui 3 in terapia intensiva.

Sommando i tamponi positivi al coronavirus di tutto il Veneto da febbraio 2020, il risultato è 1.773.798. Di questi, 605 confermati nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente in stato di positività sono 28.748, in crescita dai 28.505 di ieri. Con un decesso registrato dalle 8 di ieri mattina, il numero dei morti per Covid-19 in regione è passato a 14.739. Mentre il numero dei guariti è di 1.730.311. Scende, infine, il numero dei pazienti positivi al virus e ricoverati negli ospedali regionali: sono 179 in area non critica e 11 in terapia intensiva.