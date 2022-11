Covid-19 nel Veronese, nessun morto in 24 ore ma positivi in aumento anche negli ospedali

Non crescono di molto ma continuano a crescere i veneti oggi positivi al coronavirus. Un crescita ripartita nei giorni scorsi dopo un periodo di calo e che per il momento non ha sensibili conseguenze negli ospedali.

In provincia di Verona sono tornati sopra i 5mila (5.192) i cittadini attualmente positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi per Covid-19 (3.272 da inizio pandemia), ma ci sono stati 612 nuovi contagi e 395 negativizzazioni. Inoltre, negli ospedali veronesi, i pazienti Covid sono aumentati. Ieri erano 112, oggi sono 115.

In Veneto, i positivi al coronavirus sono saliti a 51.985 (+1.425 in un giorno) e di questi 660 sono ricoverati negli ospedali regionali in area non critica (-3 da ieri) e 32 sono ricoverati nelle terapie intensive (-1 da ieri). I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 4.093, le guarigioni sono state 2.775 ed i decessi sono stati 8 (sono 15.811 i morti di Covid-19 in Veneto da inizio pandemia).