Covid-19, nessuna vittima nelle ultime 24 ore in Veneto. E positivi in diminuzione

Nessun decesso attribuito a Covid-19 è avvenuto nelle ultime 24 ore in Veneto. Le vittime del virus da inizio pandemia rimangono 16.611 in tutta la regione e 3.384 nel Veronese.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 12 febbraio 2023

Continua a essere sostanzialmente stabile la diffusione del coronavirus in provincia di Verona. Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi, sono stati 41 i nuovi casi di positività al virus scoperti nel Veronese e 97 i casi di negativizzazione. I veronesi attualmente positivi sono dunque scesi a 638 e fra di loro i ricoverati in ospedale sono 4 in terapia intensiva e 17 in area non critica.

L'andamento del coronavirus in provincia di Verona segue più o meno quello regionale. Nelle ultime 24, i nuovi positivi in Veneto sono stati 282, mentre i negativizzati sono stati 898. I veneti oggi positivi al virus sono 16.073 e quelli ricoverati sono 250 in area non critica e 18 in terapia intensiva.