Covid-19, nuovi contagi ancora bassi ma crescono i veneti positivi al virus

Tendono ancora a cresce i positivi al coronavirus in Veneto. Una tendenza presente anche nel Veronese, dove sono anche cresciuti i pazienti Covid negli ospedali. Ma una tendenza comunque contenuta perché i numeri dei nuovi contagi rimangono ancora bassi.

Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 657 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Verona. Sono stati, invece, 508 i veronesi che si sono negativizzati (da inizio pandemia, i guariti dall'infezione sono 428.273). Un decesso per Covid-19 è stato segnalato dalle 8 di ieri mattina (3.272 sono i morti di Covid-19 da febbraio 2020 nel Veronese). E quindi i veronesi oggi positivi al virus sono saliti a 4.975, di cui 112 in ospedale (+9 pazienti Covid in un giorno).

In Veneto i nuovi contagi delle ultime 24 ore sono stati 4.152 ed i veneti oggi positivi sono saliti a 50.675. Sono 5 i morti di Covid-19 dalle 8 di ieri mattina (15.803 i morti di Covid da inizio pandemia) ed i guariti dall'infezione sono diventati 2.393.850 da febbraio 2022. Invariato il numero complessivo dei positivi ricoverati negli ospedali: quelli in area non critica sono 663 (-9 da ieri), quelli in terapia intensiva sono 33 (+9 da ieri).