Coronavirus, positivi in aumento in provincia di Verona ma calano i pazienti Covid

I contagi da coronavirus in Veneto non stanno crescendo in modo evidente rispetto ai giorni scorsi, ma al momento sono abbastanza per far aumentare il numero dei cittadini attualmente positivi al virus. In regione il loro numero è tornato sopra i 50mila e la tendenza è alla crescita anche nel Veronese, dove però in 24 ore sono diminuiti i positivi ricoverati.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 10 novembre 2022

Con 554 nuovi contagi da coronavirus, i veronesi attualmente positivi al virus sono aumentati in 24 ore da 4.698 a 4.827. E nello stesso arco temporale sono stati registrati anche un decesso per Covid-19 (sono così 3.271 i veronesi morti di Covid) e 424 negativizzazioni (il totale da inizio pandemia è così salito a 427.765). Diminuiscono invece di molto i pazienti Covid negli ospedali veronesi: ieri erano 115 ed oggi sono 103.

In Veneto, invece, il numero dei pazienti Covid rimane invariato rispetto a ieri, con un paziente in più in area non critica (672) ed uno in meno in terapia intensiva (24). Il totale dei veneti oggi positivi è però aumentato in 24 ore, da 49.794 a 50.466. Dalle 8 di ieri mattina ci sono state infatti 3.591 nuove infezioni da coronavirus, 6 decessi per Covid-19 (15.798 i veneti morti di Covid da inizio pandemia) e 2.913 guarigioni (2.389.912 il totale dei veneti negativizzati da inizio pandemia).