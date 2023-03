Covid-19, piccoli e non preoccupanti i cambiamenti giornalieri in Veneto

Sono sempre piccoli i cambiamenti giornalieri registrati con il monitoraggio continuo del coronavirus in Veneto. Cambiamenti piccoli ma comunque buoni, se si guardano gli ospedali dove è complessivamente diminuito il numero dei pazienti Covid.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 10 marzo 2023

Nel Veronese, ci sono stati nelle ultime 24 ore 66 nuovi contagi da coronavirus, 0 decessi per Covid-19 e 41 negativizzazioni. I veronesi oggi positivi al virus sono diventati 696 ma quelli in ospedali sono scesi da 25 a 24 e nessuno in terapia intensiva.

In Veneto, dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, i nuovi contagi da coronavirus accertati sono stati 604, le negativizzazioni sono state 312 e si è verificato un decesso per Covid-19. I veneti attualmente positivi al coronavirus sono saliti a 17.702, mentre i positivi ricoverati in ospedale sono scesi a 312 (-17 da ieri): 308 in area non critica e 4 in terapia intensiva.