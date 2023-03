Rallenta la diffusione del coronavirus in Veneto. E a Verona i positivi calano

Si fa sempre meno incisiva la diffusione del coronavirus in Veneto. Complessivamente il numero dei positivi attuali al virus è aumentato rispetto a ieri, ma non in tutte le province. E sono diminuiti anche i posti letto occupati dai contagiati.

Qui si può scaricare il bollettino sul coronavirus in Veneto dell'1 marzo 2023

La provincia di Verona è tra quelle con i positivi al coronavirus in calo. Ieri erano 682, mentre alle 8 di questa mattina risultano positivi al virus 650 veronesi. E fra questi positivi, i ricoverati in ospedale sono 21, tutti in area non critica. Nelle ultime 24 ore, c'è stato nel Veronese un decesso per Covid-19, sommato a 66 nuovi contagi ed a 97 negativizzazioni.

In tutta la regione, invece, i positivi sono aumentati nel giro di 24 ore. Alle 8 di ieri mattina, il bollettino regionale mostrava 16.918 positivi al virus. Questa mattina sono 16.986, ma con un leggero calo dei positivi in ospedale: 310 in area non critica (-7 da ieri) e 6 in terapia intensiva (-2 da ieri). Nelle ultime 24 ore, i decessi per Covid-19 in Veneto sono stati 7, sono stati scoperti 632 nuovi positivi e sono stati dichiarati negativizzati 557 veneti.